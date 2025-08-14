Ganó Miss Internacional, trabajó en novelas mexicanas y ahora no se dedica a nada parecido (es fitness)

Bien dicen que la fama no dura para siempre, y en la televisión hay varias personalidades que lo han experimentado en carne propia. Es el caso de lo que pasó con Priscila Perales, quien pasó de ser reina de belleza, ganar Miss Internacional y considerarse como una promesa de la actuación, a vivir alejada de los reflectores para desempeñarse en otros ámbitos.

En 2005, con apenas 22 años de edad, Priscila Perales debutó en los certámenes de belleza, donde cautivó al público con su impresionante atractivo y carisma. Precisamente, gracias a estas características logró coronarse como Nuestra Belleza Nuevo León, para después incorporarse como representante nacional de Miss Universo 2006, competencia en la que quedó entre las 10 primeras finalistas.

Posteriormente, puso en alto a México una vez más en 2007, cuando desfiló por la pasarela de Miss Internacional y se convirtió en la primera mexicana en ganar el primer lugar. Esto hizo que su carrera artística despegara, y rápidamente recibió la oportunidad de participar en proyectos televisivos. En ese momento, se proyectó como una próxima protagonista de telenovelas y conducción, pero tras cuatro programas y una película, en 2015 tuvo una última aparición.

Instagram / @priscilaperales A sus 42 años, Priscila Perales se dedica a disfrutar de su familia lejos de los reflectores

Desde entonces, Priscila Perales prefirió enfocarse en otras actividades, como el mundo fitness y la maternidad. Por lo que hoy, a sus 42 años, se muestra como una mujer plena y feliz, además de que conserva su radiante físico y todavía tiene miles de admiradores que la recuerdan por sus años de gloria.

¿Quién es el esposo de Priscila Perales?

Priscila Perales está casada con Adrián Fernández, un piloto profesional mexicano, que en el pasado formó parte de importantes escuderías y fue uno de los impulsores en los comienzos de Sergio “Checo” Pérez. Este matrimonio se consolidó en 2018 tras un tórrido romance, y poco después le dieron la bienvenida a “Adriancito”, su único hijo.

Pero su historia de amor no siempre fue “color de rosa”, ya que llegaron a existir críticas por la diferencia de edad que los separa, ya que la modelo, ganadora de Miss Internacional y actriz retirada es 20 años menor que su pareja sentimental. No obstante, esto no fue un impedimento para que vivieran al máximo su historia y, aunque ahora llevan un perfil más bajo, en redes sociales siguen compartiendo parte de su rutina como familia y lujosos viajes por el mundo.