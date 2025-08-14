14 ideas de cortinas que pueden darle un cambio impresionante a tu casa y sin gastar mucho dinero

Si quieres renovar tu casa , pero sin gastar mucho dinero, hay trucos sencillos que pueden hacer grandes cambios. Un detalle que pasa desapercibido son las cortinas. Con poca creatividad y presupuestos bajos, les puedes dar a cualquier habitación una apariencia totalmente nueva y sofisticada. ¿Cómo lograrlo? Aquí te explicamos 14 ideas que puedes hacer ya mismo.

En lugar de gastar una fortuna en muebles o remodelaciones, puedes enfocarte en las cortinas y poco a poco ir cambiando las cosas conforme haya presupuesto e inspiración. Estas telas no solo controlan la luz que entra a una sala o un cuarto, sino también añaden profundidad, textura, color y personalidad.

(Pinterest @donjpcardona) Estas son las ideas básicas para acomodar tu cortina.

En Pinterest, por ejemplo, hay un montón de ideas de usuarios que comparten sus trucos baratos para acomodar la cortina, ya sea con otros materiales o simplemente con diseños y dobleces sobresalientes. Sin embargo, antes de embarcarte en la búsqueda de tips, expertos de Meya Dseign recomiendan tener clara la medida y forma de tu ventana, así como su función en la habitación. Una vez claro esto, entonces selecciona la que más te guste .