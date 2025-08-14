14 ideas de cortinas que pueden darle un cambio impresionante a tu casa y sin gastar mucho dinero
No tienes que gastar una fortuna para llevar a cabo el rediseño de tu habitación; comienza con las cortinas.
Si quieres renovar tu casa, pero sin gastar mucho dinero, hay trucos sencillos que pueden hacer grandes cambios. Un detalle que pasa desapercibido son las cortinas. Con poca creatividad y presupuestos bajos, les puedes dar a cualquier habitación una apariencia totalmente nueva y sofisticada. ¿Cómo lograrlo? Aquí te explicamos 14 ideas que puedes hacer ya mismo.
En lugar de gastar una fortuna en muebles o remodelaciones, puedes enfocarte en las cortinas y poco a poco ir cambiando las cosas conforme haya presupuesto e inspiración. Estas telas no solo controlan la luz que entra a una sala o un cuarto, sino también añaden profundidad, textura, color y personalidad.
En Pinterest, por ejemplo, hay un montón de ideas de usuarios que comparten sus trucos baratos para acomodar la cortina, ya sea con otros materiales o simplemente con diseños y dobleces sobresalientes. Sin embargo, antes de embarcarte en la búsqueda de tips, expertos de Meya Dseign recomiendan tener clara la medida y forma de tu ventana, así como su función en la habitación. Una vez claro esto, entonces selecciona la que más te guste.
- Cortinas de tela reciclada: Si tienes manteles viejos, sábanas o telas guardadas, puedes transformarlas en cortinas. Solo corta la tela a la medida de tu ventana, cose el dobladillo y haz una abertura para pasar una varilla. Cuélgalas y listo, tendrás un toque único y sostenible. Una usuaria recomienda experimentar con varias capas.
- Cortinas con pintura textil: Compra cortinas lisas económicas y dales vida pintando rayas, figuras o degradados con pintura para tela. Extiéndelas en el piso, marca el diseño con cinta adhesiva y pinta. Déjalas secar antes de colgarlas para un look personalizado.
- Cortinas de cuentas o abalorios: Consigue hilo resistente y ensarta cuentas, botones o abalorios. Haz varias tiras y cuélgalas en una barra sobre la ventana o como separador de espacios. No bloquean toda la luz, pero crean un efecto bohemio y divertido.
- Cortinas con amarre de lazos: En lugar de ganchos o anillas, corta tiras de tela y úsalas para atar la cortina a la barra. Esto da un aire romántico y rústico. Solo necesitas cortinas simples y tiras que puedes hacer con retazos de tela.
- Cortinas con doble capa: Combina dos cortinas: una ligera y otra más gruesa. La ligera deja pasar la luz y la gruesa da privacidad. Solo coloca dos barras o una barra doble y alterna capas para un efecto más elegante. Esta es una de las más populares entre los usuarios.
- Cortinas de encaje vintage: Puedes conseguir encaje barato en mercados o tiendas de segunda mano. Córtalo a la medida, haz el dobladillo y cuélgalo. El encaje deja entrar la luz suave y da un toque romántico.
- Cortinas con borlas o flecos: Compra cortinas simples y agrégales borlas o flecos en los bordes. Puedes pegarlos con silicón caliente o coserlos. Esto les da un aire boho y más textura.
- Cortinas tipo café (cortas): Son cortinas que solo cubren la mitad inferior de la ventana, perfectas para cocinas. Solo corta la tela a media altura, cose el dobladillo y coloca una barra pequeña en medio del marco.
- Cortinas con estampado DIY usando sellos: Compra cortinas lisas y usa sellos con pintura textil para decorarlas. Pueden ser flores, hojas o formas geométricas. Aplica el sello en toda la tela y tendrás un diseño único.
- Cortinas con luces LED: Coloca una cortina ligera y detrás pon una serie de luces LED. El brillo se verá a través de la tela y creará un ambiente cálido. Solo asegúrate de que las luces sean seguras para uso interior. Recomiendan usar colores cálidos.
- Cortinas con caídas asimétricas: En lugar de colgarlas rectas, fija un lado más alto que el otro para que la tela caiga de forma diagonal. Esto se logra moviendo los ganchos o ajustando la altura en un lado de la barra.
- Cortinas de saco de yute: El yute es barato y da un aire rústico. Solo corta a medida, haz un dobladillo y cuelga. Incluso puedes dejar los bordes deshilachados para un look más campestre.
- Cortinas sujetas con cinturones o cuerdas: Si quieres darle un toque original, usa cinturones viejos o cuerdas gruesas para amarrar las cortinas a los lados. Es fácil, económico y llamativo.
- Cortinas con paneles de diferentes colores: Compra cortinas económicas en varios tonos y alterna paneles. Solo cuélgalas juntas en la misma barra y tendrás un efecto dinámico y alegre.