¿Cuáles son las funciones que desaparecen del Asistente de Google?

Recientemente, la compañía tecnológica ha comunicado sobre las 17 funciones que desaparecen del Asistente de Google. En este sentido, lo que buscan los desarrolladores es convertir al Asistente de voz en una herramienta más útil y brindar una mejor experiencia al usuario.

“Para seguir mejorando tu experiencia y crear el mejor Asistente hasta el momento, estamos realizando algunos cambios para centrarnos en la calidad y la confiabilidad”, explica Google desde su blog oficial. “Y en última instancia, facilitar el uso del Asistente en todos los dispositivos”, puntualiza.

De igual forma, Google indica que desde el 26 de enero, los usuarios recibirán una notificación del momento en que estas herramientas ya no estarán disponibles. Si bien, la futura ausencia de las funciones que desaparecen del Asistente de Google no te afectará realmente como usuario, no está de más conocer cuáles son.

¿En qué consisten las 17 funciones que desaparecen del Asistente de Google?

Reproducir y controlar audiolibros en Google Play Books con tu voz. Configurar o usar alarmas multimedia, musicales o de radio en dispositivos habilitados para el Asistente de Google. Acceder o administrar su libro de cocina, transferir recetas entre dispositivos, reproducir video instructivo de recetas o mostrar el paso a paso de las recetas. Gestión de un cronómetro en pantallas y altavoces inteligentes. Usar tu voz para llamar a un dispositivo o transmitir un mensaje a tu grupo familiar de Google. Usar tu voz para enviar mensajes a través de correo electrónico, video o audio. Reprogramar con tu voz un evento en Google Calendar. Usar el Iniciador de aplicaciones en el modo de conducción del Asistente en Google Maps para leer y enviar mensajes, hacer llamadas y controlar medios Programar o escuchar anuncios de Family Bell previamente programados. Pedir meditar con Calma. Control por voz de actividades en los dispositivos Fitbit Sense y Versa 3. Resúmenes de sueño en Google Smart Displays. Las llamadas realizadas desde parlantes y pantallas inteligentes ya no aparecerán con un identificador. Ver estimaciones de tiempo ambiente en pantallas inteligentes. Consultar por voz itinerarios de viaje personales. Solicitar información sobre tus contactos. Solicitar por voz acciones como enviar un pago, hacer una reserva o publicar en las redes sociales.

