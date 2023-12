¿Cuáles son los jugos para desinflamar el estómago?

Durante esta temporada de fiestas, la dieta cambia y los platillos de la cena involucran grasas, azúcares y hasta alcohol. Si bien, todo suena delicioso al paladar, la mezcla de alimentos tarde o temprano podría desencadenar síntomas gastrointestinales. La buena noticia es que el malestar tiene solución cuando incluyes a tu dieta los jugos para desinflamar el estómago.

La inflamación estomacal no solo genera dolencias físicas e incomodidad, sino que también puede arruinar tus próximos atuendos de temporada y emocionalmente hacerte sentir mal. En este sentido, los jugos para desinflamar el estómago no demandan mucho tiempo para su preparación y todos los ingredientes son naturales. Eso sí, recuerda que no añadirles azúcar para que sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes sean más poderosas.

¿Qué puedes tomar para desinflamar el estómago?

Jugo de zanahoria, jengibre y alfalfa

Esta mezcla de ingredientes se considera uno de los jugos para desinflamar el estómago porque ciertamente lo combate junto al estreñimiento. En este sentido, la zanahoria es rica en fibra y el jengibre contiene propiedades antiinflamatorias que son buenas para aliviar la indigestión.

El modo de preparación consiste en reunir dos zanahorias, un pedacito de jengibre, una rama de apio, un puñado de alfalfa y medio vaso de agua. A partir de ahí solo tienes que introducir todo en la licuadora y beberlo cuando esté listo. No obstante, lo recomendable es hacerlo en ayunas y esperar a que transcurran dos horas para poder ingerir algo más.



Jugo de manzana verde, betabel y apio

En segundo lugar, tenemos a esta opción entre los jugos para desinflamar el estómago porque la manzana es rica en fibra, un nutriente necesario para el proceso de digestión y el betabel aporta la energía que necesitas luego de los excesos de la temporada. Sin embargo, para su preparación requieres de un extractor de jugos o una licuadora junto con dos manzanas verdes, medio betabel y una rama de apio.

Jugo de piña, pepino y menta

Por último, entre los jugos para desinflamar el estómago se encuentra esta opción con propiedades diuréticas debido a la piña y el pepino que estimulan la depuración de lo que tu cuerpo ya no necesita. Ahora bien, si quieres preparar este jugo lo que necesitas es media rebanada de piña, medio pepino sin semillas, un limón y unas hojas de menta. Los resultados son más óptimos cuando lo consumes todas las mañanas durante una semana.

