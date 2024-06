¿Cuáles son los “libros malditos”? Razones por las que recomiendan no leerlos

Seguramente alguna ocasión de tu vida has oído hablar de los famosos “libros malditos”, pero no conoces a ciencia cierta de lo que se habla en ellos o la razón por la que todo el mundo no te recomienda leerlos. Aquí te hablaremos a detalle sobre ellos y te explicaremos por qué recomiendan no leerlos, pues para muchos son acusados de portar conocimientos prohibidos o ideas revolucionarias.

El libro de Thot

Se trata de un texto muy real del Antiguo Egipto, que se nombra en diversas tradiciones y cuyo autor es el dios Thot, quien es considerado el señor de la sabiduría, del conocimiento y el Dios que enseñó la escritura a los hombres.

Se consideraba que este libro enseñaba a descifrar y dominar los secretos de la tierra, el mar, el aire y los cuerpos celestes. Además, atribuye la facultad de asimilar el idioma de los animales, devolver la vida a los muertos y obrar sobre mentes distantes y cercanas.

El libro de Dzyan

Es considerado el libro más antiguo del mundo y es un supuesto texto de origen tibetano. Sus autores habrían vivido en la tierra hace millones de años. Blavatsky, escritora, ocultista y teósofa rusa, afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban a salvo de los ojos profanos por los inicios de una Fraternidad Oculta. Además, decía que el libro se encuentra en la llamada “Gran Biblioteca Universal”, que se encuentra a más de 250 metros de profundidad en el Himalaya, a la cual nadie puede tener acceso. ¿Será?

El Necronomicón

Se trata de una obra ficticia nacida de la imaginación bien documentada de H.P. Lovecraft. La veracidad con la que Lovecraft lo escribió, ha hecho que muchas personas duden de su autenticidad. ¿Será que no solo es producto de su imaginación?

Excalibur

A mediados de 1938, L. Ron Hubbard, un escritor estadounidense de libros de ficción y fantasía, se dice tuvo una experiencia cercana a la muerte que duró más de 8 minutos, misma que le ayudó a escribir su obra “Excalibur”. Dichos escritos nunca fueron publicados y el propio Hubbard los repartió con sus amigos cercanos.

Se dice que supuestamente en la obra se respondía todas las grandes cuestiones de la humanidad y podía revolucionar el mundo más aún que la propia Biblia, ¡tal y como lo acabas de leer! Lo raro es que se contaba que quien leía la obra se volvía loco y cometía suicidio. ¿Será que era verídico lo que comentaban o solo se trataba de una muy buena campaña de marketing?

Manuscrito Voynich

Este libro es muy famoso por estar escrito en “una lengua aún desconocida”, que desde hace más de un siglo está volviendo loco a historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos. Una agencia estadounidense (NSA), intentó descifrar su contenido durante tres décadas y tampoco lo consiguió.

Se trata de un libro ilustrado con extrañas imágenes tan indescifrables como el texto que las acompaña. El mismo cumple la llamada Ley de Zipf, misma que hace pensar que se trata de un lenguaje real y descarta completamente de que sea un texto al azar.

Hace 15 años, en 2009, se confirmó mediante diferentes pruebas que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438. ¡El manuscrito es un auténtico documento medieval!

La Biblia del Diablo

También conocida como Codex Gigas o Códice del Diablo, se trata de un manuscrito medieval también, que se escribió a principios del siglo XII, supuestamente por “Herman, el monje recluso” en el monasterio Podlažice, República Checa. Es el más grande conocido.

Existe una terrorífica leyenda sobre sus orígenes, donde se cuenta que un monje benedictino, condenado a muerte, una noche antes de su sentencia le propuso a sus verdugos crear un libro extenso y glorioso que contuviera la Biblia y todo el conocimiento del mundo, que sirviera para honrar al monasterio. Como se decía que había prometido terminarlo en una sola noche, le pidió ayuda a Satanás y vendió su alma para que cediera.

El grimorio del Papa Honorio

También conocido como Evangelio de Satanás. Se trata de uno de los textos más misteriosos y aterradores que existen y se encuentra en los Archivos Secretos del Vaticano. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en 1750. Su autoría se le atribuye a Honorio de Tebas y ya leyenda cuenta que lo hizo cuando fue poseído por el propio Satanás.

Uno de los elementos más extraños de este libro es que utiliza conocimientos muy profundos del cristianismo y los transforma para todo tipo de tradiciones satánicas; se dice que solo un Papa podía tener los conocimientos necesarios para escribirlo. Este libro tiene a detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos gracias a la intervención de seres sobrenaturales.

Como ves, todos tienen razones escalofriantes para no leerlos, aunque depende del punto de vista del lector. ¿Qué te parecieron estos “libros malditos”? ¿Crees que en realidad lo estén? Lo cierto de todo esto es que son libros con una historia enorme que han ganado una enorme popularidad por todo el contexto que los envuelve.

