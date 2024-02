Este es el máximo número de pastillas del día siguiente que puedes tomar al año

Además del condón, uno de los métodos anticonceptivos más recurrentes y utilizados para evitar el embarazo es la famosa pastilla anticonceptiva, la cual se toma en caso de urgencia; sin embargo, abusar del consumo de esta no es recomendable, así que a continuación te decimos cuántas pastillas del día siguiente debes tomar al año.

¿Qué es la pastilla del día siguiente?

La pastilla del día siguiente, también conocida como anticonceptivo de emergencia o píldora de emergencia, es un método anticonceptivo de uso temporal que se utiliza después de una relación sexual sin protección o en caso de fallo del método anticonceptivo utilizado. Su objetivo principal es prevenir un embarazo no deseado.

La pastilla del día siguiente generalmente contiene una dosis alta de progestina (levonorgestrel) o una combinación de progestina y estrógeno, dependiendo de la marca y la formulación. Funciona interfiriendo con la ovulación, la fertilización o la implantación del óvulo fecundado en el útero, dependiendo del momento del ciclo menstrual en que se tome y cómo actúa el medicamento en el cuerpo.

Es importante destacar que la pastilla del día siguiente no debe ser considerada como un método anticonceptivo regular, sino como un recurso de emergencia. Se recomienda su uso únicamente en situaciones de emergencia y no como método anticonceptivo habitual, ya que no es tan efectiva como otros métodos anticonceptivos más regulares y no protege contra enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Tipos de pastillas del día siguiente

Dentro de las pastillas anticonceptivas existen dos versiones, una que contiene progestina, también conocida como levonorgestrel que es la más común y la otra que está hecha a base de acetato de ulipristal.

¿Cuántas debes tomar al año? Como mencionamos anteriormente, la pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia, por lo que su consumo no debe hacerse de forma habitual o recurrente. De acuerdo con expertos, abusar del consumo de estas pastillas podría hacer que éstas pierdan su efecto en el organismo.





Profesionales recomiendan tomar solo una pastilla al año, o de lo contrario, no más de 3 en un mismo año siempre y cuando dejen pasan entre 1 y 4 meses para volver a consumirla. Ahora que ya sabes cuántas pastillas anticonceptivas debes tomar al año, es necesario que sigas las instrucciones o sus efectos podrían disminuir en tu organismo.