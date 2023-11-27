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FOTOS | Yuri confiesa que era adicta al sexo

La cantante Yuri, confesó que sí tuvo una seria adicción en su juventud... ¡Las relaciones sexuales! Te contamos lo que dijo en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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