El maíz es un básico de la gastronomía mexicana y muchos no pueden comer su platillo del día sin la compañía de un par de tortillas. No obstante, con la cercanía de las fiestas navideñas y los excesos típicos de la época, ya más de uno se pregunta qué hacer para mantenerse. Al respecto, saber qué porciones de alimentos consumir puede ser una solución a este problema. Por esto mismo, te compartimos cuántas tortillas te debes comer en diciembre para no subir de peso.

La constante de las tortillas de maíz en la dieta de los mexicanos se denomina Dieta de la Milpa. Se trata de un sistema basado en las cosechas de la milpa en territorio mexicano y que, aparte del maíz, incluye al frijol, la calabaza y el chile. Sin embargo, tener conocimiento de cuántas tortillas te debes comer en diciembre para no subir de peso es recomendable, según los expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué cantidad de tortillas comer en diciembre para no subir de peso, según expertos?

Antes de responder a cuántas tortillas te debes comer en diciembre para no subir de peso, es importante señalar que el número depende de tu gasto de calorías y de tu actividad física en la semana. Pero en general, el IMSS sugiere una cantidad de dos tortillas por comida en el día aunque los mexicanos de 19 a 59 años pueden comer hasta 7 porciones al día, de acuerdo con la información de las Guías Alimentarias de Actividad Física en Contexto de Sobrepeso y Obesidad en la Población Mexicana.

No obstante, cumplir con la cifra que responde a cuántas tortillas te debes comer en diciembre para no subir de peso tiene algunas especificaciones como: no freírlas en aceites, al natural y calentadas al comal. A su vez, el IMSS explica que se deben consumir en platillos con proteínas y fibras, sin cereales.

Así, el número de cuántas tortillas te debes comer en diciembre para no subir de peso es personalizado. Por lo que, si tu plan es no aumentar kilos durante la temporada navideña, lo mejor es consultar con un especialista en nutrición.

