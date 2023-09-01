¿Cómo no subir el peso que ya bajaste? Tips y hábitos que puedes hacer

Bajar de peso no es cosa fácil; sin embargo, es todavía más complicado mantenerse una vez que se han perdido algunos kilos de más, ya que el rebote puede ser peor, sobre todo si se llevó a cabo alguna dieta especial.

Las dietas bajas en calorías son un verdadero suplicio, pues la mayoría de veces se pasa hambre y al final de cuentas es probable que uno termine engordando, incluso más de lo normal, esto después de volver a sus hábitos alimenticios.

A esto se le conoce como efecto rebote o de yoyo, pues los kilos que se perdieron vuelven a recuperarse, incluso se pueden ganar más de los que ya se tenían. Estudios revelan que las personas que siguen dietas bajas en calorías recuperan entre el 26 y el 121 por ciento del peso perdido cinco años después, lo que resulta preocupante y alarmante.

Además de las dietas, hay personas que usan medicamentos para bajar de peso, pero ocasionalmente recuperan dos tercios del peso total que perdieron un año después de que dejan de consumir tal medicamento.

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En ambos casos el resultado final resulta ser frustrante, pues es más fácil volver a engordar una vez adelgazando. Así mismo, cuesta más trabajo perder esos kilos recuperados e incluso ganados.

Al seguir una dieta estricta el cuerpo se vuelve más eficiente y se acostumbra a vivir con menos energía, pero cuando termina la dieta y el cuerpo vuelve a recibir cantidades normales, éste las almacena y las convierte en grasa que se convierte en kilos de más.

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Otro panorama se da cuando las dietas no están bien diseñadas y la persona que las lleva a cabo terminan perdiendo masa muscular, lo cual ralentiza su metabolismo, lo que provoca que engorde con mayor facilidad.

Estos tips te ayudarán a mantenerlo de manera sencilla y evitar el rebote

No ser tan exigente

Debes saber que mantener un peso saludable es importante, pero no debes ser tan estricto ni sentirte culpable cuando cometas un desliz. Esto ayuda mucho para el control de peso.

Planea tus interrupciones

Es complicado seguir un régimen tan estricto, ya que hay fechas especiales en las que difícilmente podrás controlar lo que comes, como bodas, cumpleaños y demás festejos. Arma un plan de los días en los que no podrás controlar tu alimentación y de ser posible lleva una opción más saludable.

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Celebra tus logros

No importa si bajaste uno o cinco kilos, lo importante es hacerlo, así que celébralo y siéntete orgulloso u orgullosa de lo conseguido, aunque no hayas llegado a tu meta. Esto evitará que te sientas triste o cabizbajo y repercuta en tu peso.

Crea hábitos

Crear hábitos es ideal para la pérdida de peso. Así que llévalos a cabo, incluso después de perder peso. Esto te ayudará a tener una mejor alimentación, actividad física y descanso.

Revisa tu peso constantemente

El peso de una persona fluctúa de 1 a 2 kilogramos por semana. Pesarte constantemente te ayudará a entender si necesitas cambiar algo en tu dieta, realizar más ejercicio o descansar un poco más.

Desayuna mucha fibra

El desayuno es el alimento más importante del día, pero existen mejores resultados cuando se consumen verduras y alimentos ricos en fibra como arroz, avena, entre otros alimentos.

