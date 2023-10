¿Cuánto dinero hay que ganar para ser feliz?

Todos en esta vida anhelamos algún día tener riqueza y estabilidad económica para ser felices; sin embargo, es algo sumamente complicado de lograr, pues requiere de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, pero ¿cuánto dinero hay que ganar para ser felices?

Alcanzar la riqueza tiene diversos caminos y no es tan fácil de lograr. Cabe mencionar que el dinero no brinda felicidad; sin embargo, ayuda bastante para no tener problemas financieros ni tener carencias.

No obstante, existe un serio problema y es que entre más tenemos más queremos, por lo que es probable que ninguna cantidad de dinero sea suficiente para darnos felicidad total sino parcial únicamente.

¿El dinero nos brinda felicidad? La Universidad de Harvard realizó un estudio sobre el Desarrollo Adulto, el cual recabó durante 84 años historias de vida de alumnos de esta prestigiosa escuela y de personas a las que no les ha ido bien en lo económico.

Los resultados fueron dados a conocer por el director de la universidad, el psiquíatra Robert Waldinger, quien se dio cuenta que más allá de una buena prosperidad, el dinero no aumenta la felicidad de las personas.

Waldinger señala que las personas priorizan tres cosas para ser felices: Salud, dinero y amor. En ese sentido, el psiquíatra afirmó que aquellas personas que nacen en la pobreza difícilmente alcanzan la felicidad, aunque la fortuna tampoco la garantiza.

¿Cuánto dinero hay que ganar para ser felices?

La Universidad de Harvard reveló que la clave es alcanzar “un nivel básico de seguridad económica” para poder solventar los gastos que suponen el bienestar personal y familiar. En números, esto se traduce en 72 mil dólares anuales, algo así como un millón 314 mil pesos aproximadamente, cifra que difícilmente ganaría una persona promedio al año en México.

Con todo y eso, el director de Harvard afirma que la felicidad no se centra en un número concreto, sino en las relaciones sociales, por lo que el dinero jamás deberá estar por encima de las relaciones afectivas.