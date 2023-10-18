AFORE niños: ¿Qué es y cómo abrir una cuenta de AFORE niños?

AFORE son las siglas de Administradora de Fondos para el Retiro, es decir, una institución encargada de administrar los fondos para cuando los trabajadores se retiran. En otras palabras, se convierte en una pensión llegado el momento. Pero, ¿sabías que los niños también pueden abrir una cuenta de AFORE?

Al igual que la versión de AFORE de los adultos, la de los niños consiste en que guarden sus monedas y billetes con el fin de preparar su futuro económico. De este modo, entre más ahorran y dejan por más tiempo su dinero, este crece y está a su disposición en el momento que lo necesiten.

Naturalmente, al ser menores de edad, la cuenta AFORE niños es controlada por sus padres al principio desde una cuenta adicional. Así, los niños pueden hacer aportaciones voluntarias que les generan rendimientos hasta que cumplan los 18 años.

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¿Qué necesitas para abrir una cuenta AFORE niños?

Como hemos dicho, la mamá o el papá de los niños son los que abren la cuenta AFORE niños, ya que ellos son los representantes legales hasta que los niños alcanzan la mayoría de edad. De esta manera, el dinero que depositan se invierte en una subcuenta de ahorro voluntario SAV3 y si bien, necesitan de la autorización del tutor para retirar su dinero, pueden disponer del mismo en cualquier momento.

Ahora bien, para abrir la cuenta AFORE de los niños, los padres o tutores legales necesitan presentar lo siguiente:



Acta de nacimiento.

Identificación oficial de los padres o tutores.

Documento que acredite su tutela.

¿Por qué abrir una cuenta AFORE niños?

Una de las razones para abrir una cuenta AFORE niños tiene que ver con sus ventajas de ahorro. Y es que, los niños invierten generando ganancias en el futuro. Entonces, una vez que comienzan su vida laboral, el dinero acumulado en su cuenta es transferido a una cuenta individual y sigue creciendo.

Además, los padres o tutores del menor pueden abrir una cuenta AFORE a más de una persona. Por lo que, si tienen más hijos, pueden aprovechar la oportunidad y abrir una cuenta para cada uno.

Finalmente, las aportaciones a la cuenta AFORE niños pueden ser de 1 a 10 pesos en ventanilla, vía domiciliación o desde una tienda de conveniencia, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

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