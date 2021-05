Christian Nodal tiene dependencia a Belinda ¡no puede dormir sin ella!

A casi un año de que iniciara la relación de Christian Nodal y Belinda, ¡el cantante confiesa que tiene dependencia a ella!

Los últimos meses Christian Nodal y Belinda estuvieron viviendo juntos, pues el cantante acompañó a su novia a las grabaciones de un proyecto que veremos próximamente. Actualmente se tuvieron que separar unos días, ¡y Nodal confesó que se siente muy mal! Te contamos los detalles.

Te puede interesar: La mamá de Belinda rompe el silencio sobre la relación de su hija con Christian Nodal. ¿Está de acuerdo?

¿Cómo le ha afectado a Christian Nodal separarse de Belinda?

El distanciamiento de Belinda, podría estar afectando la salud de Christian Nodal. A través de su cuenta de Twitter, el cantante confesó que sufre de insomnio y que esto se debe a la ausencia de Beli: “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabr... Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, dijo el joven.

Te puede interesar: Belinda y Christian Nodal hicieron un dueto y lo compartieron en redes.

Christian se separó unos días de Belinda ya que viajó para reunirse con sus familiares y sorprendió a su mamá con una bella celebración. A pesar de estar contento con su familia, extraña a Belinda y en sus redes sociales le dedicó un mensaje a su novia: “la falta que me haces.”.

Al respecto, a muchos fans les pareció tierno y romántico, y a muchos otros les pareció preocupante y raro, pues dicen que nadie debe ser dependiente de su pareja, ¡al grado que le afecte en su salud! No se sabe si pronto volverá a reunirse con su amada que se encuentra en España grabando su próximo proyecto con una plataforma digital, ¡pero esperemos que sí, para que nos regalen sus momentos juntos que nos encantan a todos!

Te puede interesar: Christian Nodal pide a sus fans inspiración para componer canciones de desamor, ¡a él ya no se le da!