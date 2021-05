¿Castigo para Ángela Aguilar por cambiar el tono del Himno Nacional?

Este fin de semana, en la pelea del “Canelo”, Ángela Aguilar entonó el Himno Nacional Mexicano, ¡y le cambió el tono! Se la acabaron en redes sociales.

El fin de semana pasado, Saúl el “Canelo” Álvarez, se enfrentó a Joe Saunders, ¡y la bella Ángela Aguilar entonó el Himno Nacional Mexicano! Pero al cambiarle el tono, ¡los cibernautas se la acabaron en redes sociales y hasta piden una multa para la cantante! Te contamos lo que sucedió.

Piden multa para Ángela Aguilar, por cambiar el tono del Himno Nacional.

Saúl el “Canelo” Álvarez, se enfrentó a Joe Saunders el fin de semana pasado. Como es costumbre, el campeón mexicano salió en medio de un show espectacular, esta vez liderado por Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar. Obviamente, nuestro querido “Canelo” ganó, ¡pero los reflectores se los llevó Ángela! Pues abrió la noche interpretando el Himno Nacional Mexicano.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en externar su opinión al respecto, y es que aunque Ángela no cambió la letra, ¡cambió el tono a algo muy inusual! Así que cientos de internautas le pidieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que castigue a la cantante, argumentando que violó el Artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que dice: “El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad”.

SEGOB aclaró que NO multará a Ángela Aguilar.

Aclarando el tema que se hizo tendencia de inmediato, la institución gubernamental dijo a través de un comunicado que la interpretación de la cantante no será sancionada, pues “no tuvo alteración en la letra”. “Si bien, su entonación no fue la que todos reconocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación. Toda vez que el evento tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una sanción administrativa, sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”, señaló la SEGOB.

¿A ustedes qué les pareció la interpretación de Ángela?

