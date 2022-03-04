Renta cuarto y descubre que la estaban grabando con cámara oculta.

Tremenda sorpresa se llevó una chica al rentar un cuarto y sorpresivamente, darse cuenta que la estaban grabando con una cámara oculta.

Fue a través de TikTok donde la usuaria Brittany relató lo que pasó cuando rentó un cuarto a través de una app en Texas, pues en el momento en que decidió entrar al baño, encontró un dispositivo que notó que era similar a una cámara.

La joven narró en la red social de videos que era un aparato que estaba colocado en un enchufe del baño, como si fuera un cargador. Al examinarlo más cuidadosamente, en su interior, contaba con una memoria SD insertada donde se almacena todo lo que filma.

“Alguien está a punto de ser acusado de un delito por grabar de manera invasiva en el baño de nuestro Airbnb”, comentó la joven en un clip que rápidamente se viralizó en TikTok y generó miles de comentarios y "me gusta".

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Joven llama a la policía al ver la cámara

Luego del inesperado hallazgo, la joven llamó a la policía y le confirmó su sospecha y consideró que el responsable debió ser alguien que entra muy seguido al lugar, aunque no logró dar con el culpabe de haber colocado la mencionada cámara.

Después de que el video llegara a otras redes sociales, la app Airbnb fijó su postura al respecto. Fue a través de Newsweek, donde un portavoz dio su comentario respecto a los penosos hechos ocurridos.

"La aplicación “prohíbe estrictamente las ‘cámaras ocultas’, así como los dispositivos de grabación de cualquier tipo en espacios privados como baños y dormitorios. Nos tomamos esta denuncia muy en serio y nuestro equipo de seguridad está investigando a fondo”, se lee en el citado medio de comunicación.

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