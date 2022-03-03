Exhibe a su jefa hablando mal de ella con otros compañeros. (VIDEO)

La joven Samantha Rae García se viralizó en todas las redes sociales, pues descubrió a su jefa hablando mal de ella a sus espaldas con otros trabajadores, compartiendo el video en TikTok y generando miles de reacciones.

“Mi jefa no se había dado cuenta que estaba ahí cuando estaba hablando mal de mí”, escribió la joven en el video de TikTok que cuenta con 1.4 millones de reproducciones en aumento.

En el filme se puede ver a Samantha grabando el momento exacto donde su jefa despotrica en su contra frente a otros compañeros del establecimiento.

Con una sonrisa ante la cámara y algunos suspiros, la mujer tomó las cosas con calma para después escanear un documento.

“Renuncié a mi trabajo de 4 años este día. Ya terminé con estos irrespetuosos, no he recibido capacitación de gerentes en 50 años. Adiós”, escribió Samantha en su video de la aplicación china.

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Usuarios de las redes sociales felicitan a la joven por renunciar

El video de la jefa hablando mal de su empleada comenzó a circular en las redes sociales, ganando millones de reproducciones y los comentarios de los internautas.

Algunas personas apoyaron a Samantha por abandonar su “trabajo tóxico” y por dejar atrás a personas que no le hacen bien.

“¡La gente no renuncia a sus trabajos, renuncia a sus jefes!”, fue uno de los comentarios con más ‘Me Gusta’ en la publicación de TikTok.

Ante la ola de reacciones, Samantha aclaró que el video se grabó en una tienda local de Midland, Texas, donde también vivió algunos “incidentes de acoso”, según escribió en la caja de comentarios de su publicación.

Y aunque muchos internautas aplaudieron su decisión, la joven no se salvó de las críticas por hacer pública la riña con su jefa.

“He recibido muchos comentarios de amenazas, pero estoy contenta con mi decisión. Gracias a todos por su apoyo durante estos tiempos locos en el mundo”, concluyó Samantha cerrando el tema de su renuncia con broche de oro.

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