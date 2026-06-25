El café es una de las bebidas que más consume el mexicano y es que el país es gran productor de grano, como al argentino y al uruguayo el mate. Sin duda, es lo que se bebe por las mañanas para iniciar el día con energía, pero debido a sus propiedades, el alto consumo podría ocasionar manchas en los dientes. Estos son los 5 alimentos para obtener un abdomen plano, según los expertos.

Debido a lo anterior, traemos para ti un hábito que solo te quitará 2 minutos de tu tiempo para así evitar que el café dañe el esmalte de tus dientes y poder lucir una sonrisa que irradie a cualquier lugar donde vayas. Esta es la rutina de fuerza de 15 minutos en casa para activar el metabolismo después de los 30 años.

Así puedes combatir las manchas de café

Una de las rutinas que debes implementar para combatir las manchas de los dientes provocadas por el café es cepillar los dientes 30 minutos después de degustar esta bebida. Es preciso destacar que debes seguir al pie de la letra los tiempos, ya que de no hacerlo, podrías desgastar el esmalte.

El hábito diario de 2 minutos que elimina las manchas de café en los dientes sin dañar el esmalte|Pinterest

Lo anterior, ya que el café ablanda el esmalte dental, por lo que tiene que pasar un largo periodo de tiempo para que los minerales de la saliva endurezcan el esmalte nuevamente.

Un plus es cambiar a pastas dentales blanqueadoras y anticaries, para reducir la acumulación de manchas por el café. Así puedes usarlas:



Pasta de dientes blanqueadora: Utilizar una vez al día

Pasta dental con flúor: Utilizar dos veces al día

Utilizar cepillos de dientes con cerdas suaves.

¿Por qué el café provoca manchas en los dientes?

El café es ácido por naturaleza y ello ocasiona que cada vez que lo bebes el esmalte dental se ablande. Cuando ello ocurre, las caries se forman con mayor facilidad, los dientes se vuelven más sensibles y las manchas se adhieren con mayor profundidad.