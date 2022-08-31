Cynthia prepara esta venganza con los Jaguares contra Yusef.

Estamos viviendo los últimos días dentro de las tribus de Survivor México, pues la próxima semana van a estar todos en Fusión en donde las reglas de la competencia van a cambiar, al igual que las estrategias y las alianzas que cada uno pueda tener.

Extremodrama porque nuestro Yusef se cree líder y Coach.

Te puede interesar: Survivor México: Viridiana es la eliminada de la noche.

La salida de Viridiana ha dejado muy sensible las relaciones que tienen los integrantes de los Jaguares, pues la propia Cynthia ha revelado que no se siente muy tranquila con su relación con Yusef.

Cynthia tiene una nueva estrategia en contra de Yusef.

Cynthia siente que Yusef se encuentra muy molesto con ella y en cierta forma es la responsable de la eliminación de Viridiana, pues ha formado una fuerte alianza desde hace algunas semanas con David.

No entendía hasta que Viri vino y me dijo que se sorprendió como que votara por ella, que no podía creer que cambiará todas las semanas que venimos juntas desde el principio por un par de semanas con David

Cynthia tiene que pensar en una estrategia para poder retomar la relación con los integrantes de su tribu y más con Yusef, quien se encuentra muy sentido con ella por la salida de Viridiana en el último Juego de la Extinción.

También te puede interesar: Survivor México: Los mejores memes de la eliminación de Viridiana, Yusef, la víctima.