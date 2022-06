Las FOTOS de Cynthia Rodríguez en bikini que encendieron las redes.

¿Cynthia Rodríguez se va de Venga la Alegría?

Cynthia Rodríguez no se va de Venga la Alegría, únicamente se encuentra tomando vacaciones desde el 30 de mayo.



"Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo en VLA.