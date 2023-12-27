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FOTOS | Cynthia Rodríguez presume su árbol de Navidad y en redes lo tachan de “tétrico”

Carlos Rivera salió en defensa de su decoración navideña al asegurar que le “encantó" su árbol selvático, checa las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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