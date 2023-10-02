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FOTOS | Así luce Cynthia Rodríguez luego de dos meses de dar a luz

Cynthia Rodríguez poco a poco va regresando al cuerpo que tenía antes de su embarazo. ¡Van dos meses y los resultados han sido rápidos! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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