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FOTOS | Cynthia Rodríguez presume cuerpazo tres meses después de dar a luz

Hace tres meses, Cynthia Rodríguez dio a luz al pequeño León, ¡y en sus fotos se puede ver el cuerpazo que tiene! Te mostramos las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Cynthia posando.jpg
Cynthia selfie.jpg
Cynthia foto en el espejo.jpg
Cynthia sonriendo.jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia feliz.jpg
Cynthia con sombrero.jpg
Cynthia con lentes.jpg
Cynthia con los ojos cerrados (2).jpg
Cynthia de perfil.jpg
Cynthia de vacaciones.jpg
Cynthia con los ojos cerrados.jpg
Cynthia posando (2).jpg
Cynthia de rosa (2).jpg
Cynthia riendo.jpg
Cynthia risa.jpg
Cynthia jardin.jpg
Cynthia guapa.jpg
Cynthia labios rojos.jpg
Cynthia foto en el espejo (3).jpg
Cynthia formal.jpg
Cynthia de rosa.jpg
Cynthia de perfil (2).jpg
Cynthia de negro.jpg
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