Cuchao se unirá con Cyntia y David para eliminar a Yusef.

Survivor México está a unos cuantos días de conocer a los finalistas, y mientras eso sucede, todos los participantes se encuentran haciendo alianzas para no abandonar la competencia.

Yusef ha sido uno de los participantes más controversiales, por lo que varios sobrevivientes quieren votarlo en el Juego de la Extinción.

Cuchao sabe que cuenta con el apoyo de Cathe, Catalina, Julián, Kenta, Nahomi y David García para nominar al biólogo; sin embargo, faltan dos sobrevivientes que se unan a su estrategia.

Se trata de Cyntia y David Ortega, quienes han mostrado su lealtad a Yusef a lo largo de toda la temporada. El plan de Cuchao consiste en ganarse la confianza de los dos grandes amigos del biólogo y dejarlo fuera de Survivor México.

Cuchao mantuvo una íntima plática con Julián en el refugio, donde confesó su estrategia para eliminar a uno de los participantes más fuertes de Survivor México.

"Podríamos unir a Cyntia y a David, a quienes yo les he brindado mi amistad desde Jaguares y nunca he votado por ellos", dijo.

Julián, quien también se ha convertido en uno de los rivales de Yusef, está dispuesto a sacar un as bajo la manga para dejar fuera al biólogo.

"Si queremos marcar el rumbo de Survivor México, deberíamos hacer cosas mágicas", declaró Cuchao, quien se ha acercado más a David Ortega desde que ganaron un viaje a Colombia.

Te puede interesar: Survivor México: La estrategia de Cuchao y Nahomi para eliminar a Yusef Farah.

Sobrevivientes alistan sus mejores estrategias en Survivor México

Yusef comienza a desconfiar de toda la tribu, asegurando que Kenta y Nahomi podrían ser los principales sospechosos de una traición. No te pierdas Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO para conocer el rumbo de uno de los participantes más controversiales del momento.

También te puede interesar: Yusef revela que Nahomi y Kenta planean una estrategia en su contra.