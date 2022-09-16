Él es el apuesto novio de Cyntia Cofano, participante de Survivor México.

Cyntia Cofano llamó la atención de los televidentes desde su debut en Survivor México, pues además de su belleza también ha demostrado ser una fuerte competidora.

La influencer ha llegado hasta la fusión de Survivor México, y de cara a la Gran Final, busca convertirse en una de las finalistas de esta temporada.

Cyntia también ha encontrado grandes amigos en la Tribu Jaguar, pues se le ha visto aliada de David y Yusef, siendo el primero uno de sus mejores amigos de Survivor México.

Sin embargo, Cyntia compite inspirada por una persona muy especial que no deja de apoyarla. Se trata de su novio, a quien constantemente nombra en las ceremonias de Survivor México.

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¿Quién es el apuesto novio de Cyntia Cofano, participante de Survivor México?

Martín Meinardi es el apuesto novio de Cyntia Cofano, quien se encuentra compitiendo en la penúltima semana de Survivor México. Se trata de un joven amante del deporte, el baile y de las redes sociales, pues en Instagram acumula 25 mil seguidores y en TikTok tiene 114 mil fans.

"Eres una de las personas más buenas y nobles que conocí y quiero tenerte por siempre. Como toda pareja tenemos nuestros problemas, pero no te olvides que te voy a amar y que eres el amor de mi vida por siempre", fue el mensaje de Cyntia a Martín en el día de su cumpleaños el pasado 23 de enero.

La pareja es muy abierta con su relación sentimental, pues en Instagram acumulan diferentes momentos como cumpleaños, viajes a la playa, fotos en parques de diversiones y en jardines demostrando su amor.

No te pierdas Survivor México este viernes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues conoceremos al próximo eliminado o eliminada.

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