RECONOCE PRIMER ACTOR DAMIÁN ALCÁZAR IMPULSO DE GOBERNADORA MARINA DEL PILAR A LA INDUSTRIA DEL CINE

MEXICALI.- Para promover la cultura, el arte y la creatividad entre las y los bajacalifornianos, el Gobierno el Estado de Baja California realizó la conferencia “Actuar en el Cine” del primer actor Damián Alcázar, quien reconoció el liderazgo y las acciones de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para incentivar el desarrollo cinematográfico del Estado.

A pregunta expresa de los asistentes al evento que tuvo lugar en el Cine Curto del Centro Histórico de Mexicali, el primer actor reconoció los valores y las acciones de la Cuarta Transformación, y consideró que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el mejor mandatario nacional en la historia reciente del País.

El actor subrayó la voluntad de la Gobernadora por abrir canales de comunicación para el aprendizaje de los jóvenes, e hizo hincapié a que pertenece a una nueva generación de políticos junto a la cual se fortalecerá el tejido social y se mejorarán las condiciones de vida de las y los bajacalifornianos.

La Titular del Poder del Estado dio la bienvenida a Damián Alcázar a Baja California, y lo reconoció por su notable experiencia tanto en el séptimo en arte como en la cultura y la identidad mexicana, conocimiento que, agregó, puede ser de valor para las y los jóvenes interesados en desarrollar nuevas producciones en la entidad.

En el mismo sentido, Marina del Pilar sostuvo que Damián Alcázar tiene un lugar preponderante en la historia de la democracia nacional, al interpretar a lo largo de su carrera, personajes que reflejan realidad mexicana, y a seguir contribuyendo desde el arte a la transformación del país, en la cual el pueblo es primero.

En el mismo sentido, la mandataria estatal destacó los apoyos permanentes a la industria cinematográfica que se otorgan por parte de la Dirección de Industrias Creativas, y señaló que la administración estatal impulsa al cine de manera permanente debido a que el Estado puede ser un espacio idóneo para la producción cinematográfica.

“Entonces yo como soy un actor, yo le digo que lo que podemos hacer es que se vea cine en la Baja California, que se haga cine por supuesto, que se siga haciendo cine, pero sobre todo que se vea, hay muchísimas películas que podrían verse aquí o en una plaza pública, o en un cine club, o en la biblioteca o escuela, porque a los niños ahí es donde hay que apretar y ecualizar muy bien, a los niños se les debe dar calidad para que aprendan a ver buen cine”, manifestó Alcázar.

El intérprete mexicano ganador de ocho Premios Ariel realizó un recorrido por el área de La Chinesca en el Centro Histórico de Mexicali y conoció acerca de espacios emblemáticos de dicho icono bajacaliforniano, y enfatizó que el Gobierno del Estado está haciendo un trabajo notable para la rehabilitación de dicho espacio.