Daniel Bisogno: ¿Cuál fue el emotivo mensaje que le dedicó Adal Ramones?

La muerte de Daniel Bisogno ha dejado consternados a decenas de famosos tanto a nivel nacional como internacional. El conductor y periodista perdió la vida la noche de este jueves 20 de febrero y, de inmediato, comenzó a recibir miles de mensajes; uno de ellos fue precisamente de Adal Ramones, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él en el pasado.

Adal Ramones es un elemento importante en la historia de la televisión mexicana gracias a su irreverencia y la capacidad para conectar con el público, dos características que Daniel Bisogno también tenía. Por ende, el nacido en Monterrey en 1961 decidió dedicarle unas hermosas palabras a nuestro querido conductor, quien ya se encuentra descansando en paz.

Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.… pic.twitter.com/jfhMYpKqbP — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

¿Cuáles fueron las palabras que Adal Ramones le dedicó a Daniel Bisogno?

En este punto vale mencionar que Adal Ramones y Daniel Bisogno compartieron un sinfín de anécdotas juntos, entre las que destacan las incontables horas de trabajo que tuvieron en obras de teatro. El cariño que Ramones sentía por Daniel era llamativo, por lo que, en un mensaje que colgó en Instagram, aseguró que muy pocas personas lo conocieron en verdad.

“Honro tu persona y aplaudo tu talento. Amé al amigo que encontré en ti, y lamento que muchísima gente no conociera al verdadero Daniel. Se han perdido de un ser creativo, solidario, gran padre e indudablemente de una persona irrepetible”, dice el mensaje que, en cuestión de horas, no solo generó muchos Me Gusta, sino un sinfín de comentarios de parte de los fanáticos de ambos famosos.

¿Cuál fue la última petición de Daniel Bisogno antes de morir?

Alex Bisogno , hermano menor de nuestro querido Daniel, se comunicó al foro de Ventaneando en donde confirmó cuál fue el último deseo de Bisogno antes de partir de este mundo. Según sus palabras, el periodista le pidió a su familia que no dejara desamparada y sola a su hija, esto considerando que la persona que más amaba y admiraba era, precisamente, ella.