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FOTOS | Daniel Corral era el ídolo de Ernesto cuando era pequeño

Daniel Corral ha dejado huella en la vida de muchas personas, por su calidez, profesionalismo, su carrera y humildad. Te contamos en fotos lo que significa para Ernesto.

Por: Ana Patricia Pérez

Daniel Corral selfie.jpg
Ernesto volando.jpg
Daniel Corral entrenando.jpg
Ernesto tobogán.jpg
Daniel Corral serio.jpg
Ernesto lanzando.jpg
Daniel Corral Peru.jpg
Ernesto playa.jpg
Daniel Corral gorra.jpg
Ernesto salto.jpg
Daniel Corral compitiendo.jpg
Ernesto Exatón.jpg
Daniel Corral exatlón.jpg
Ernesto corriendo.jpg
Daniel Corral gimnasia.jpg
Ernesto compitiendo.jpg
Daniel Corral baile.jpg
Ernesto fit.jpg
Daniel Corral cansado.jpg
Ernesto cielo.jpg
Daniel Corral de perfil.jpg
Ernesto circuito.jpg
Daniel Corral competencia.jpg
Ernesto azul.jpg
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