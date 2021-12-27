FOTOS | Cynthia Rodríguez pide a Santa Claus un bebé.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez, siempre se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora, independiente, carismática, amorosa, familiar, compartida, sincera e incansable... Se la ha pasado trabajando mucho desde hace más de 16 años, y aunque ama lo que hace y lo realiza con pasión, ¡el instinto maternal le está dando fuerte!

A sus 37 años de edad, Cynthia ha comentado en diversas ocasiones, que le gustaría tener su propia familia, que su familia creciera y ahora, lo confesó de una manera muy emotiva.

Este 24 de diciembre, Santa Claus visitó el foro de Venga la Alegría y los conductores tuvieron la oportunidad de leerle su cartita. El momento de Cynthia llegó y dijo que aunque era muy feliz como estaba, creía que era momento de ser mamá, ¡y le pidió a Santa un bebé para el 2022!

Con lágrimas en los ojos y con todo su corazón, la bella Cynthia le hizo saber a Santa su deseo. ¿Qué más pasó? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.