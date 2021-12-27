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FOTOS | Cynthia Rodríguez pide a Santa Claus un bebé.
Nuestra querida Cynthia Rodríguez le escribió a Santa Claus una carta muy conmovedora. ¡Ser madre para el 2022! Esto pasó.
Nuestra querida Cynthia Rodríguez, siempre se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora, independiente, carismática, amorosa, familiar, compartida, sincera e incansable... Se la ha pasado trabajando mucho desde hace más de 16 años, y aunque ama lo que hace y lo realiza con pasión, ¡el instinto maternal le está dando fuerte!
A sus 37 años de edad, Cynthia ha comentado en diversas ocasiones, que le gustaría tener su propia familia, que su familia creciera y ahora, lo confesó de una manera muy emotiva.
Este 24 de diciembre, Santa Claus visitó el foro de Venga la Alegría y los conductores tuvieron la oportunidad de leerle su cartita. El momento de Cynthia llegó y dijo que aunque era muy feliz como estaba, creía que era momento de ser mamá, ¡y le pidió a Santa un bebé para el 2022!
Con lágrimas en los ojos y con todo su corazón, la bella Cynthia le hizo saber a Santa su deseo. ¿Qué más pasó? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.