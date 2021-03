Abogado de Daniela Berriel reveló que se giró una orden de aprehensión contra Gonzalo Peña por delito de violación.

Daniela Berriel y su abogado Xavier Olea se presentaron en el foro de nuestro programa Venga la Alegría para contar detalles exclusivos sobre el asunto legal que enfrenta la actriz mexicana.

Recordemos que, en su momento, la artista confesó que fue violada el 14 de marzo de 2020 por el histrión Eduardo ‘N’ en Acapulco, Guerrero.

Por si fuera poco, Gonzalo Peña también fue testigo de la violación, pero se quedó callado y sin hacer nada.

En exclusiva para Venga la Alegría, el jurista Xavier Olea reveló que el pasado fin de semana, se giró una orden de prehensión contra Gonzalo Peña por delito de violación.

Gonzalo ya tiene orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. Gonzalo ya está siendo buscado por las autoridades del país… es un coautor del delito de violación. El código penal del estado de Guerrero contempla una pena de 12 a 24 años. Se va a solicitar su detención a través de la Interpol

“Una mujer que no denuncia permite que el sujeto lo siga haciendo. El denunciar es fundamental para que sujetos como ese, dejen de actuar así", concluyó el experto en leyes para VLA.

Daniela Berriel se siente agradecida ante las muestras de apoyo por parte del público mexicano

Daniela Berriel también confesó el calvario y miedo que vivió para denunciar a Eduardo ‘N’. La actriz de melodramas contó que tuvo el apoyo de sus amigos y seres queridos para afrontar la situación.

Sí ha sido difícil, han sido días complicados, pero siempre en compañía de mi familia. Es difícil, yo sé el miedo que se siente porque no confías en nadie… me costó decirle hasta mi familia. Va a ser difícil. Estoy sanando, pero es doloroso porque ya se hizo público, todavía siento pena de ser señalada

“Fue un año difícil, fue un año donde no pude trabajar. No me sentía emocionalmente bien para estar trabajando. Mi familia me apoyó, pero los primeros cuatro días no podía dormir porque sentía culpa”, continúo Berriel al borde las lágrimas.

Además, Daniela Berriel mandó poderoso mensaje a todas las mujeres para inspirarlas a denunciar actos de violencia: “Lo más valioso es que usen su voz porque es lo más valioso que tenemos, no tengan miedo”, expresó.

