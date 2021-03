Lorenzo Méndez niega haber agredido a Chiquis Rivera físicamente y manda fuerte mensaje a sus detractores.

Johnny, hijo de la fallecida Jenni Rivera, desató gran polémica en el mundo del espectáculo tras asegurar que Chiquis Rivera fue víctima de violencia física a manos de Lorenzo Méndez.

Los comentarios del joven desataron un sinfín de comentarios en las plataformas digitales, pues internautas arremetieron contra el exintegrante de ‘La Original Banda El Limón’

Sin embargo, Lorenzo Méndez tuvo un encuentro con la prensa, donde respondió a las controversiales palabras de Johnny.

Eso se está arreglando y hablando internamente. Igual, ese tipo de cosas no las tomó muy en serio. Tengo una hija y una madre que ven las noticias, ven todo este tipo de cosas….

Por si fuera poco, el artista confesó que la polémica se arreglaría en privado para evitar dimes y diretes por parte del público.

Se está arreglando internamente. Si se vuelve un circo, yo no me quiero volver un payaso. Yo vengo de trabajar, vengo de hacer lo mío…



“Le mando un fuerte abrazo a la familia Rivera; los quiero. Se está hablando internamente, no quiero hacer dimes y diretes por cosas que no deben de ser. La considero una familia todavía. Nunca he tocado a una mujer en mi vida”, confesó el cantante de banda dejando clara su excelente relación con la Dinastía Rivera.

Te puede interesar: Camila Fernández dio a luz a su hija y convirtió a Alejandro Fernández en abuelo primerizo.

La tumultuosa separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

No cabe duda que el divorció de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez marcó un antes y un después en la industria del espectáculo.

Fue en septiembre del año pasado, cuando la cantante anunció su separación de Lorenzo con un emotivo mensaje en Instagram.

Con el corazón pesado... les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos…

Desde ese momento, la expareja se convirtió en una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento, pues se habló de infidelidades, traiciones, nuevos romances y hasta violencia física.

Pese a todo, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan dreanando emociones a través de su más grande pasión que es la música. No sería ninguna sorpresa, que en el futuro lancen canciones de ruptura y desamor.

También te puede interesar: La expareja del actor Ricardo ‘N’ pide no juzgar a las personas que tienen el valor de denunciar abuso.