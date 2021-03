Daniela Berriel relató la agresión sexual que sufrió por parte de Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña en Acapulco.

Daniela Berriel se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para relatar el calvario que vivió a manos del actor Eduardo Ojeda el 14 de marzo de 2020.

Recordemos que, en su momento, la actriz publicó un video en redes sociales, donde trascendió que fue abusada sexualmente por el intérprete de melodramas. En exclusiva, Daniela reveló el motivo que la orilló a denunciar a su abusador.

Estaba confiando en las autoridades. Me dijeron que se iban a tardar por el tema de la pandemia y que tenía que ser paciente. Lo que me orilló fue que Gonzalo me seguía mandando mensajes y empezó a mandarle mensajes a mi hermana. Eso es lo que me da coraje y miedo porque no sé qué está buscando

Por si fuera poco, la también presentadora confirmó que Eduardo tuvo un cómplice llamado Gonzalo Peña, quien fue testigo de la violación en Acapulco.

“Él lo permitió porque estaba en la cama de al lado. Justo con un comentario que él hizo, yo me di cuenta que vio todo. De hecho, me mandó un mensaje pidiéndome perdón y me decía que lo que hicieron estuvo muy mal”, expresó la mexicana al borde las lágrimas.

A pesar del miedo, Berriel se apoyó de un amigo para interponer su denuncia con las autoridades correspondientes.

Hablé con un amigo y fue quien me dio todo el valor para hacer la denuncia. Yo tenía mucho miedo porque Eduardo tiene influencias y dinero. Al principio desconfié mucho de la policía y de las autoridades

Daniela Berriel confesó que Eduardo Ojeda también mandó sospechosos mensajes a su hermana

Daniela Berril se sinceró en cuanto a asuntos más privados, pues contó que su abusador intentó hablar con su hermana sin encontrar una explicación.

No sé qué quiere con mi hermana. No sé si es por seguir molestando o llegar a ella de una forma. No sé si se quería lavar las manos de una forma. Meda mucha tristeza que hay demasiados casos que ni nos enteramos

Por último, Berriel destacó el calvario que vivió por callar su violación ocurrida hace un año.

Darte cuenta de que pasó un año y ellos siguen con su vida, eso me da mucha tristeza. Es un peso el que una mujer tiene que llevar y no hablarlo. Ellos siguen su vida y la única que sigue con esto es la víctima

“Con miedo hice las cosas y con miedo denuncié, pero pasando este proceso se siente demasiada paz”, concluyó la artista, quien ha participado en películas, series y otros programas de la pantalla chica.

