Daniela Parra asegura que Héctor Parra ya se olvidó de su hija Alexa Hoffman

El caso de Héctor Parra sigue dando de qué hablar, y es que recientemente, su hija mayor, Daniela Parra, dio a conocer que su padre ya tomó la decisión de dejar atrás a su hija menor, Alexa Hoffman, quien denunció al actor por el delito de corrupción de menores.

¿Qué pasó con Héctor Parra?

Cabe recordar que el pasado mes de enero de 2025, el actor recibió una reducción de su pena de 13 años y 10 meses a 12 años y 6 meses. En este sentido, Alexa Hoffman expresó que se encuentra con miedo por la posibilidad de que su padre logre salir y encontrárselo en la calle, por lo que volvió pedir que se haga justicia.

Te puede interesar: Modifican la sentencia de Héctor Parra ¿Cuántos años estará en la cárcel?

¡La mantuvo dándolas! Daniela se avergüenza de su mamá por vividora [VIDEO] Daniela está avergonzada de su mamá, pues es una vividora que le interesa quedarse con la casa de Dionisio. Revela que su mamá la mantuvo ‘dándolas’.

¿Héctor Parra ya se olvidó de su hija Alexa Hoffman?

Por lo anterior, Daniela Parra concedió una entrevista en la cual decidió responder a su hermana y mandarle un mensaje directo: “No se por qué está pidiendo justicia, si en teoría ya se le hizo. Mi papá lleva casi cuatro años en el reclusorio y en exclusiva les digo que (Héctor Parra) no la va a buscar cuando salga”, señaló y posteriormente agrego: “Entonces que no tenga miedo, no la va a buscar e incluso creo que ella ya hasta se quitó los apellidos”.

De igual modo, Daniela detalló que las declaraciones de su hermana llegaron a oídos de Héctor Parra y que fue en ese momento en el que el actor decidió olvidarse en Alexa: “Vuelve a salir y vuelve a decir esas cosas. Mi papá claro que la ve, porque dentro tienen televisión. Justamente me dijo que en ese momento se le terminó por salir del corazón, porque él todavía tenía la esperancita, pero ahora sí lo vio y me dijo, ‘si antes tenía poquito, ahora sí ya se terminó”.

Te puede interesar: Así reaccionó Alexa Hoffman a la reducción de la sentencia de Héctor Parra; esto fue lo que dijo