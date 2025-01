Así reaccionó Alexa Hoffman a la reducción de la sentencia de Héctor Parra; esto fue lo que dijo

La reciente modificación en la sentencia de Héctor Parra ha reavivado la conversación pública sobre este caso que ha marcado profundamente a su familia. Alexa Hoffman, hija del actor y quien presentó la denuncia inicial, ha decidido alzar la voz a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje contundente sobre sus sentimientos y la complejidad de esta situación.

¿Cómo recibió Alexa Hoffman la noticia de la reducción de sentencia?

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México redujo la condena de Héctor Parra de 13 años y 10 meses a 12 años y 6 meses. Esta decisión, basada en aspectos técnicos del cálculo del agravio, no ha sido fácil de asimilar para Alexa. En su publicación en Instagram, la joven de 23 años, quien inició este proceso a los 18, expresó el profundo impacto que ha tenido en su vida la exposición mediática y el desarrollo del caso. Aclaró, además, que su madre no ha tenido ninguna influencia en el proceso legal.

Alexa explicó la razón técnica detrás de la reducción de la condena, señalando que “el agravio no se le puede como sumar a dos delitos. No se puede agraviar por lo mismo a los dos delitos que tiene, entonces se lo quitaron a uno, por eso se redujo la condena”. Sin embargo, enfatizó que esta modificación no minimiza el dolor que ha experimentado ni la culpabilidad de su padre. Sus palabras reflejan una comprensión del proceso legal, pero también una clara distinción entre los tecnicismos y el impacto emocional real.

¿Cuál es el mayor temor de Alexa Hoffman respecto a su padre?

Uno de los puntos más impactantes del mensaje de Alexa es su temor ante la posibilidad de que su padre recupere su libertad. “No quiero que esté suelto, me da pavor. Yo no sé qué haría si lo liberaran”, confesó. Además, dejó claro que no busca ningún beneficio económico de este proceso: “No quiero dinero de gente que hace daño de verdad, no quiero un centavo de ahí, ni quiero ni lo necesito ni nada, porque para eso trabajo (...) no quiero ni un centavo de él y por mí mejor porque si paga puede tener ciertos beneficios de condena y de salir en libertad condicional después de cumplir la mitad de la condena”.

De igual modo, compartió una profunda reflexión sobre cómo ha lidiado con este proceso, mencionando que “estoy intentando rehacer mi vida de todas las formas posibles. Estoy luchando por sobrevivir. Estoy tomando mis medicamentos. Estoy acudiendo a mis terapias”. Reveló que, dadas las circunstancias, incluso hubiera preferido un juicio público, sintiendo que así no tendría que seguir dando explicaciones ni sentirse tan señalada.