Daniela Parra reta a Ginny Hoffman: “Que me diga de frente las cosas”.

El caso de presunto abuso sexual de Héctor “N” continúa dando de qué hablar entre el público mexicano. Recordemos que,el actor fue vinculado a proceso tras ser acusado de supuestos tocamientos inapropiados a su hija Alexa Parra.

Ginny Hoffman sostiene que su hija Alexa sufrió abuso sexual

¡EXCLUSIVA! Ginny Hoffman se niega a revelar cuál fue el daño que supuestamente Héctor Parra le hizo a su hija Alexa.

Sin embargo, Daniela Parra cree firmemente en la inocencia de su padre, a quien define como un hombre respetuoso, amoroso y ejemplar.

La joven, de 23 años, también expresó su descontento con Ginny Hoffman y la invitó a dar la cara.

“Quiero que venga a decírmelo en la cara, que no se esconda ante las cámaras; que venga y me diga que lo que está diciendo es verdad, porque yo sé que no es cierto”, confesó la joven para TV y Novelas.

Y es que Daniela piensa que su hermana Alexa está siendo manipulada por su propia mamá Ginny Hoffman.

“A Ginny, el único mensaje es ese: que venga y me diga de frente las cosas. Con Alexa si me duele porque sé que es víctima, pero no de mi papá, sino de alienación parental. Eso lo sabe todo el mundo, porque hay audios en los que se escucha perfectamente el abuso que le hace su mamá”, confesó.

Te puede interesar: Defensa pide ayuda a Derechos Humanos por anomalías en caso Héctor Parra.

Alexa y Daniela enfrentan uno de los distanciamientos más contundentes en el mundo del espectáculo

Aunque pasaron su infancia juntas, las hijas de Héctor “N” ahora no se pueden ver ni en pintura. Las jóvenes se enfrentan tras el caso de presunto abuso sexual que denuncia la hija de Ginny Hoffman.

En su momento, Alexa Parra rompió en llanto en plena conferencia de prensa y reveló que ama a su hermana Daniela.

“La amo con todo mi corazón, me duele mucho porque es mi hermana, yo aquí estoy para lo que necesite”, expresó la jovencita entre lágrimas.

Por su parte, Daniela Parra y el abogado José Luis Guerrero continúan luchando por la libertad de Héctor “N”, pues se encuentran reuniendo pruebas suficientes para verlo tras las rejas.

La defensa del actor mexicano también ha denunciado anomalías en el caso, pues se dice que el equipo legal de Ginny Hoffman oculta importantes exámenes periciales de la presunta víctima.

También te puede interesar: Juez asegura que no existen pruebas contra Héctor Parra. (VIDEO)