Trastorno de Alexa Parra pondría en duda acusación contra Héctor Parra.

Daniela Parra, hija de Héctor Parra, realizó contundente confesión en su reciente encuentro con la prensa. La joven, de 23 años, rompió en llanto tras hablar del aparente síndrome que sufre su hermana Alexa.

Héctor Parra fue vinculado a proceso por el caso de su hija Alexa Parra

Daniela Parra sale en defensa de su padre Héctor Parra.

Según Daniela, su hermana sufre de alienación parental causada por su propia mamá Ginny Hoffman.

“Alexa sabe que esto es una injusticia. Me duele porque Alexa también es víctima, pero no víctima de mi papá, es víctima de su madre. Lo que está diciendo es falso. Alexa sufre de alienación parental y se sabe porque hay audios que están públicos”, expresó.

Daniela Parra también habló de su estado anímico y reveló que lleva días sin dormir por atender el contundente caso que atraviesa su familia.

“A Alexa no le importa porque yo también estoy sufriendo. Todo lo que le está haciendo a mi papá, me está tocando a mí, porque mi papá adentro no puede hacer nada. Yo no he dormido en cuatro días, no he comido en tres días y eso no le interesa. No creo que haya pensado en mí ni un poquito”, confesó.

Por último, Daniela confesó su falta de recursos económicos para solventar el equipo legal que defiende a su papá ante las acusaciones de abuso sexual.

“Estos procesos requieren dinero, el cual yo no tengo, pero todos los que se están uniendo me están ayudando muchísimo”, subrayó para la prensa.

Abogado de Héctor Parra rompe el silencio sobre el polémico caso de su cliente

José Luis Guerrero, abogado de Héctor Parra, también denunció influyentísimo por parte de las autoridades e irregularidades en la detención del actor mexicano.

“Es muy complicado litigar contra la injusticia, contra el tráfico de influencias y contra la ilegalidad. Vamos a obtener un video para que vean el proceder inusual de este juzgador. Sergio Acevedo se llama para que busquen entrevistarlo”, expresó el experto en leyes a las afueras del Reclusorio Oriente.

