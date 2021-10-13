Daniela Parra insiste que su hermana pudo ser abusada por su padrastro.

Daniela Parra sospecha que Alberto Ocampo pudo abusar de su hermana.

Daniela Parra invita a su media hermana Alexa Parra, a que desmienta la versión de que fue abusada sexualmente por su padre Héctor "N"; además refrenda lo dicho a este programa en el sentido de que ella cree que quien pudo ultrajar a la joven fue su padrastro, Alberto Ocampo.

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El señor no ha dado la cara ni nada, pero desde antes Alexa nunca quiso estar con ese señor, se escucha en los audios que no quería estar con él; a mí en lo personal jamás en la vida me ha dado buena espina, no lo estoy acusando para nada, solo es lo que yo siento y creo que pudo haber sucedido

Alexa se escucha en el audio.... yo puedo decir mil cosas, pero ahí están las pruebas, se escucha perfectamente que Alexa no quería estar en esa casa y no quería estar con ese señor

Querían que mi papá estuviera encerrado ¡ya está!, ¿por qué siguen haciendo sus porquerías?, detengan esto; Alexa tiene todo el poder de hacerlo, no lo hace porque estoy casi segura de que su mamá no la deja, como siempre

Las complicadas visitas a su padre

Daniela Parra asegura que no ha sido nada fácil para ella y su familia costear las visitas a su padre en la cárcel; sin embargo entre las familias de los presos que conviven con Héctor se ayudan.

Ahorita le trajimos arroz, pollito, le traje tamales y champurrado. Entre todos, todos, traemos un platillo y nos compartimos

La hija de Héctor "N" asegura que muy pronto terminará la carrera de Comunicación Social, por lo que le encantaría poder compartir este logro con su padre en libertad.

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