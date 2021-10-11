Mijares y Cristian Castro revelan cómo inició la idea de cantar juntos.

¿Cómo surgió la gira de Cristian Castro y Mijares? Ellos lo cuentan.

Nuestro querido Daniel Bisogno viajó hasta el Youtube Theater en Los Ángeles para entrevistar a Cristian Castro y Manuel Mijares, quienes fundieron sus voces para cantar juntos en un inolvidable concierto el pasado fin de semana.

Mijares reveló en exclusiva a Ventaneando cómo nació la idea de llevar a cabo este concierto fuera de México.

La gira surge porque una vez cantamos juntos en Guatemala… además nos conocemos desde hace muchos años

Por su parte, Cristian Castro confesó su admiración por el intérprete de Soldado del amor, a quien nombró como el “exponente de las baladas”.

Es una persona que quiero y que admiro más y más. Este es un momento que me llena después de todo lo que he sembrado

Me gusta mucho la energía que tiene Mijares, tanto que cada día reconozco todo lo que ha logrado… estoy muy contento

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Cristian Castro revela que está soltero

Cristian Castro confesó que su corazón está libre y en busca de encontrar el amor.

“Puro cachondeo y puro salir a pasear”, reveló a Ventaneando.

En otros temas, el Gallito Feliz confesó que su hija Rafaela nació siendo una estrella.

Estoy agradecido con mi Vero que la quiere mucho. Yo estoy apoyando a mi hija mucho para que aprenda y se prepare

Y refrendó que Mijares es un buen papá con la pequeñita Lucerito.

Estoy impresionado de lo buen padre que es Mijares...

Mijares no se quedó atrás, ya que presumió los talentos ocultos de su hija Lucerito, fruto de su relación con la actriz y cantante Lucero.

Está clavada en el teatro musical, es muy afinada

Los artistas no descartan llevar su gira en conjunto a México, después de que su espectáculo musical en Los Ángeles fue un rotundo éxito.

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