Shanik Aspe aclara el incidente que se suscitó en su boda.

Tras cinco años de matrimonio, Shanik Aspe y Mauricio Odiardi decidieron renovar sus votos frente al mar, su hermosa hija Carlota, familiares y amigos más cercanos.

El lugar fue Acapulco, Guerrero. Eran las 7 de la noche cuando Mauricio apareció de la mano de la pequeña, quien vestida de hadita arrancó los suspiros de todos los asistentes.

Después llegó Shanik Aspe del brazo de su hermano, con un hermoso vestido que realzaba su belleza.

Ahí estaba listo Mauricio Mancera, quien fue el maestro de ceremonia y encargado de conducir el evento para dar pie a que los novios leyeran sus votos; se vivió un momento emotivo que sacó las lágrimas de los asistentes.

A pesar de que por la tarde llovió un poco, el clima fue benevolente con los novios, pues durante la ceremonia el viento paró.

Sin embargo, mientras todos los invitados se acercaron a la gran carpa para disfrutar de la velada, el fuerte viento comenzó a desatar algunos amarres provocando el debilitamiento de la misma.

El staff alertó a los invitados, pero el ánimo de los novios y de los invitados privilegió el momento por el cual todos estaban ahí: celebrar el amor de la pareja.

Pese a todo, el evento se llevó a cabo con el banquete, las bebidas, música, baile, juegos artificiales, ramo y tornaboda. El festejó se prolongó a las 7 de la mañana del día siguiente.

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Shanik Aspe rompe el silencio en exclusiva para Ventaneando

Shanik Aspe se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre la polémica carpa en su fiesta de renovación de votos.

Nunca me pasó por la mente que se iba a caer la carpa, fue impresionante porque se vino todo abajo; todos me ayudaron y me dijeron ‘no hay un solo herido, todo está bien’. En ese momento sentí tranquilidad y me calmé

En el momento que supe que no hubo un herido nos metimos al hotel. No se fue nadie y todos se resguardaron; se organizaron las mesas, invadimos el hotel, pero me sorprendí porque nadie se fue

Y refrendó que quiere casarse mil veces más con el amor de su vida.

La fiesta acabó a las 7 de la mañana… yo me quiero casar mil veces con la misma persona. Tuve un vestido precioso y todo fue impresionante; es un recuerdo épico

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