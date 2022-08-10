Daniela Parra vende ropa para ayudar a su papá con los gastos en prisión.

Llueve, truene o relampaguee, Daniela Parra no se cansa de hacer todo para recaudar dinero y solventar los gastos de la defensa legal de su padre Héctor "N", quien lleva en prisión casi dos años tras haber sido denunciado por su otra hija Alexa por presunto abuso sexual.

Este fin de semana, Daniela organizó una venta de garage en compañía de sus amigos para seguir sumando fondos.

"Estamos armando una venta de garage, literalmente así se llama, y decidimos hacerlo, sacar todo lo que teníamos porque se necesita. Estamos haciendo la venta de garage con tacos de cohcinita, postrecitos; mis amigos y yo hicimos un círculo padrísimo", dijo a nuestras cámaras.

Daniela no estuvo sola, pues la venta de garage contó con la presencia de familiares y amigos de la joven: "Mis amigos sacaron su ropa y dijeron 'toma, hay que vender todo esto'. Ellos me dieron ropa y aquí están montando todo, de verdad que mis amigos han sido un apoyo porque son mi familia", contó.

Para todos hay, para hombre, para mujer, para lo que sea. Hay zapatos, comida, tenemos de todo...

Y así han sido las últimas conversaciones de Daniela con su papá.

"Mi papá siempre me dice que gracias por lo que estoy haciendo, pero somos un equipo. Mi papá allá adentro no la está pasando bien y él está dando todo lo que tiene para salir adelante", dijo.

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Héctor "N" estudia leyes desde prisión

Daniela asegura que su padre también hace lo imposible para recuperar su libertad, y por ello, desde hace unos meses ha estado estudiando leyes para involucrarse en su defensa.

"Mi papá cada vez me sorprende más, sabe muchas cosas. Él habla con los abogados... está super metido. Está increíble porque es una oportunidad de vida lo que está viviendo, entonces creo que la está aprovechando muy bien", expresó.

Daniela repetirá la venta de garage en breve y será a tráves de sus redes sociales que anuncie la fecha y el lugar.

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