Danna Paola enamora a Alex Hoyer con tierno mensaje en su cumpleaños.

Danna Paola se encuentra más enamorada que nunca y así lo demostró con el reciente mensaje de cumpleaños a su novio, Alex Hoyer.

Danna Paola nos sorprendió en una presentación sorpresa en Monterrey.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la cantante mexicana enterneció a sus seguidores con una romántica dedicatoria a su novio por su cumpleaños número 25.

“El ser humano más mágico que pisa esta tierra y nos llena de luz con su existencia. Feliz cumpleaños mi vida. Te amo”, escribió Danna Paola sobre una foto estilo blanco y negro.

Alex Hoyer no dejó pasar la oportunidad y contestó a la felicitación de la mexicana con otro mensaje que dejó ver su enamoramiento.

“No sabes como agradezco crecer y aprender a tu lado. Gracias por llegar y cambiar mi vida por completo y por creer en todas mis locuras. Te amo, Danna Paola”, dijo el cantante a través de un post en Instagram.

Te puede interesar: Danna Paola le envía mensaje a Belinda. (VIDEO)

Así anunció Dana Paola su noviazgo con Alex Hoyer

Danna Paola es una de las cantantes más herméticas son su vida sentimental; sin embargo, Alex Hoyer cambió su vida.

Y es que, en abril de 2022, la cantante mexicana hizo público su romance durante la presentación de la puesta en escena Charly y la fábrica de chocolate.

La intérprete de Oye Pablo se dijo “enamorada” de Alex Hoyer, por lo que decidió hablar de esta nueva etapa de su vida personal ante los medios de comunicación.

“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante a la prensa mexicana.

También te puede interesar: Así se sumó Danna Paola a la polémica de J Balvin y Christian Nodal.