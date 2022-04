Danna Paola y Alex Hoyer comparten detalles de su noviazgo.

Danna Paola dio todos los detalles de su relación con Alex Hoyer.

Danna Paola confirmó de una vez por todas, que tal como ya se rumoraba, sostiene una relación amorosa con Alex Hoyer.

“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante en la alfombra roja de la obra Charly y la fábrica de chocolate.

“Crecemos todos los días y nos apoyamos. Sí estoy feliz, estoy enamorada y estamos enamorados. También lo hago porque justo allá afuera hay muchas especulaciones, la gente a veces es muy hiriente. Lo admiro tanto y nos estamos apoyando mutuamente”, continuó.

Danna Paola confesó que Alex Hoyer la hizo creer en el amor de nuevo.

El amor sí existe, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien. Yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, solamente por ser seres humanos. Me he desecho de tanta gente tóxica en mi vida, que ahora agradezco que personas en mi vida lleguen así

Danna Paola se reconcilia con la prensa

La cantante salió a media función de Charly y la fábrica de chocolate para atender a la prensa, a la que explicó, por qué huye de las entrevistas, y es que afirma, sufre de ansiedad social.

“Sufro de mucha ansiedad social. Para que luego no digan que los evado porque no los evado, la verdad es que he estado súper ausente. Ha sido muy complicado este inicio de año, si un día corro, es porque tengo ansiedad social”, dijo.

Y reveló que toma terapia para superar sus inseguridades.

Los invito a tomar terapia a todos allá afuera. Yo creo que es bien necesario ahora en día para todas las relaciones personales que uno lleva al día a día

Al final, alzó la voz en contra de todos aquellos que critican los cuerpos ajenos, pues más de una vez, ella ha resultado afectada.

“Estamos en una generación más depresiva, debemos apoyarnos y dejar de hablar de los cuerpos de los otros. A mí me han ofendido muchísimo diciendo que ahora estoy súper flaca, la verdad es que estoy sana y estoy bien. La gente que está alrededor se preocupa por mí, pero el cuerpo no define la salud ”, reveló.

