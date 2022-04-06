Mary Paz Banquells revela preocupación por Alfredo Adame.

Mary Paz Banquells admite su preocupación ante la nueva bronca en la que está involucrado Alfredo Adame con el abogado de Carlos Trejo.

El encontronazo ocurrió este martes en una conferencia de prensa que el actor ofrecía, supuestamente, para anunciar sus nuevos proyectos.

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Pues sí, porque a mí me duele, a mis hijos les duele. Finalmente, es su padre y a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que le pueda pasar, pero es algo que yo, ni mis hijos podemos solucionar. Esperemos que tome consciencia. En este mundo hay demasiada agresión como para cada persona seguir la agresión y violencia

Alfredo Adame nunca amenazó a su exesposa con un arma de fuego

La actriz reveló los episodios de violencia que detonaban en Alfredo Adame cuando eran esposos.

No, no, a mí nunca. Nunca, la verdad había momentos en los que decía ‘se te va a salir un tiro y a la que vas a matar es a mi’ pero, definitivamente, a mí no me amenazó nunca con un arma. De repente amenazaba a las personas con el arma porque, ya lo han visto ustedes, no es algo que esté diciendo nuevo. En el coche sacaba el arma para demostrar que estaba armado

La actriz confesó qué fue lo primero que hizo cuando quedó embarazada de su primer hijo.

Todas esas cosas, yo soy enemiga de un arma, de hecho, cuando me embaracé de Diego, mi primer hijo, lo primero que hice fue irme a comprar candados para ponerles a los gatillos, porque a mí me daba terror

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