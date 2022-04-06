Mamá de Mariana Garza reveló cómo se comportó Luis de Llano con su hija.

Ana Silvia Garza, madre de Mariana Garza, reacciona al anuncio de Sasha Sokol sobre que llevará a tribunales la denuncia por abuso sexual que originalmente lanzó en redes sociales en contra de Luis de Llano.

"Todos merecemos respeto. Estoy con todos y con la verdad, con que se aclare", expresó la madre de familia.

Ana Silvia evitó hablar de su relación con Luis de Llano, asegurando que "no hubo mucha conexión", y que ella no es nadie para opinar sobre el caso de la exintegrante de Timbiriche.

"Todos y cada uno, la verdad que mis respetos. Todos y cada uno son seres valiosos. Nunca nos metimos y no nos meteremos, no puedo opinar", declaró.

La madre de Mariana Garza asegura que no se meterá en el caso de Sasha y Luis, pero deja todo en manos de la justicia divina.

"El apoyo está, pero hay una justicia divina. Qué bueno que pudo hablar porque cuando no puedes hablar se manifiestan enfermedades", expresó.

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Ana Silvia Garza cuida mucho a su nieta

A propósito de estos temas, Ana Silvia respondió qué tanto habla con su nieta María sobre temas complicados.

"Tiene una mamá ejemplar, Mariana. Están grabando juntas... somos familia de muchos años. Son otras líneas de tiempo, pero es confiar en que todos podemos actuar con honestidad y con amor ", reveló.

Ana Silvia Garza acudió a la función final del monólogo ¿Cómo darle sentido a tu vida? de su amiga Rosita Pelayo.

Fue el pasado martes 5 de febrero, cuando Sasha Sokol rompió el silencio en Twitter a casi un mes de hacer público su caso de abuso a manos del productor.

La cantante aseguró que sufrió grooming por parte de Luis de Llano, cuyo abuso la hizo abandonar la banda Timbiriche e ingresar a un internado en el extranjero.

"Nos vemos en los tribunales", fue el contundente mensaje con el que Sokol terminó su escrito, dejando claro que tomará acciones legales contra Luis de Llano.

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