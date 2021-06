¿Quién es Alex Hoyer, el nuevo galán de la bellísima Danna Paola?

Danna Paola atraviesa por el mejor momento de su vida sentimental, pues sostiene un tierno romance con el cantante californiano Alex Hoyer.

Los artistas fueron captados en las playas de Ibiza en España, donde se les vio en un yate y luego en un camastro abrazados.

Los cantantes aún no confirman su relación sentimental ante los fanáticos mexicanos, pero la prensa se encargó de captar sus momentos más románticos desde tierras españolas.

Danna y Alex dieron algunas pistas de que pasaron las últimas semanas juntos, pues publicaron fotografías en sus redes sociales desde la misma playa.

En ningún momento posaron juntos; sin embargo, algunos internautas notaron la misma playa en ambas cuentas de Instagram.

“Enamorado de esta ciudad”, escribió el cantante debajo de otra fotografía posando desde las calles de Madrid.

Por su parte, la cantante mexicana no ha dejado de compartir sensuales fotos en bikini, donde los comentarios de sus fanáticos se han hecho presentes en todo momento.

Te puede interesar: Danna Paola revela la verdadera razón por la cual dejó la exitosa serie española Élite.

¿Quién es Alex Hoyer, caballero que robó el corazón de Danna Paola?

Pocos saben que Alex Hoyer posee una de las voces más multifacéticas de la industria musical. Saltó a la fama durante su participación en La Voz del año 2014, donde se unió al equipo de Ricky Martin y cautivó a todo el público con su talento.

Cuenta con temas de su autoría como Catching Fire, Supergirl y I Promise You; sin embargo, también tiene algunos covers en Youtube como With You de Chris Brown.

El cantante también ha demostrado su histrionismo en la pantalla chica, pues protagonizó el melodrama juvenil Kally’s MashUp en el 2017.

Fue en la mencionada producción, donde mostró sus dotes actorales junto a Maia Reficco, Sara Cobo y Saraí Meza, esta última se convirtió en su novia en el 2019, pero rompieron por motivos irreparables.

Alex Hoyer nació en Los Ángeles, California pero vivió su infancia y juventud en Monterrey, México. Tiene dos hermanas que responden a los nombres de Danelly y Marielly.

Su madre se llama Loly y es de nacionalidad mexicana, mientras que su padre es el cantante venezolano Néstor Daniel.

También te puede interesar: El romántico momento que vivieron El Capi Pérez y Danna Paola.