Danna Paola ofrece consejos íntimos a sus seguidores de Instagram.

La cantante se sometió a una dinámica de preguntas y respuestas rápidas; usuarios le preguntaron de todo ¡ Y hasta consejos sexuales se animó a dar!

Pese a que Danna Paola suele ser muy discreta con las cosas del corazón, luego de que sacara su disco K.O se ha mostrado más abierta a hablar de cosas que le han pasado e incluso se atrevió a dar consejos sexuales a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram.

Luego de tener una sesión promocional con David Bisbale sobre su nueva canción Vuelve, vuelve, la cantante vivió un momento muy íntimo con sus seguidores y les abrió su corazón confesando cosas de las que nunca había hablado.

La intérprete y compositora de “Calla tú” contestó una pregunta sobre si perdonaría alguna infidelidad en una relación:"Sinceramente no, creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza, y cuando se pierde la confianza pierdes todo”.

La también actriz sorprendió a los seguidores, pues con su respuesta dio a entender que ya había vivido una situación similar a la que describian en su cuestionamiento: “So, la verdad que, yo en mi caso, no podría… y no he podido”.

En temas más personales, Danna Paola aseguró que se encuentra muy enamorada, pero de la vida y aseguró que le gusta mucho estar en España, donde posiblemente se encuentra para grabar un video.

Al continuar con las preguntas, una de las personas que la siguen, le pidió consejos para la primera vez que se tiene relaciones, a lo que la famosa contestó recomendando cuidarse y dejarse llevar.

“Dejar que las cosas fluyan, con respeto, que ambos estén completamente seguros de que lo quieren hacer y no olvidar la protección, que es muy importante para evitar embarazos”, le aconsejó.

También le preguntaron si sabía que era perfecta y ella indicó que no se considera como una persona perfecta, aunque muchas veces intenta serlo.

También fue cuestionada sobre si Élite y ella confesó que sí, sobre todo ahorita que está en el país ibérico: “Y más estando en Madrid. Obvio, extraño el set, extraño la producción, extraño a mis compis, a Lu, por supuesto pero creo que ella está bastante feliz en Nueva York y yo estoy haciendo música”.

