FOTOS | Danna Paola hará una serie de su personaje “Lu” en la misma plataforma de streaming. Te damos los detalles.

Todos disfrutábamos muchísimo de la serie mundialmente famosa "Élite”, ¡mucho más del personaje más importante de la misma, “Lu”! Obvio con nuestra querida Danna Paola dándole vida. Estábamos muy tristes porque para la siguiente temporada, Lu ya no saldría, pues se había ido a estudiar lejos la universidad, ¿se acuerdan? Pues les tenemos una sorpresa... ¡Vean todas las fotos y chequen la nota!

Lu, el personaje de Danna Paola en "Élite”, regresa, ¡pero ahora con su propia serie!

El épico personaje “Lu” de la serie "Élite”, fue tan bien recibido y querido por los seguidores, que la plataforma de streaming decidió darle su propia serie y contar más sobre su historia. ¡Qué emoción! Esta secuela mostrará un antes y un después de todo lo que ocurrió durante las temporadas de la exitosa serie en donde Danna le dio vida a la típica niña rica/pesada, ¡que al final todos terminamos amando! Y es que Danna Paola lo hizo muy bien, hizo un papel excelente, le dio su propia personalidad, su propio carisma, su propio drama, ¡volvió épico el personaje! Y todo trabajo duro da recompensas.

Se desconoce cuándo se iniciarán las grabaciones y quiénes formarán parte del elenco de la serie de “Lu”, ¡estamos muy emocionados y ansiosos porque se sepan más detalles!

Estamos muy orgullosos de Danna Paola, que la sigue rompiendo en cada aspecto de su vida, ¡especialmente en lo laboral! Y está dejando en alto el nombre de México, país de gente trabajadora y sumamente talentosa. Danna canta, baila, actúa, compone, ¡es sin duda una de las famosas más importantes que ha dado nuestro bello país! Te apoyamos, respetamos y admiramos, Danna Paola.

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