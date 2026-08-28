3 errores al secarte el cabello con toalla que lo están rompiendo desde la raíz

Lograr una melena laga, densa y resistente exige una gran inversión de tiempo y cuidados. Y, aunque no lo creas, podrás estar arruinando tu cabello al secarte con toallas después de una ducha.

Si notas que tu cepillo se llena de cabellos cortos y partidos, que las puntas se abren a los pocos días de ir al salón o que tu melena ha perdido su volumen natural en la coronilla, el problema no es tu champú.

El verdadero culpable suele ser un fenómeno de daño capilar por fricción provocado por la forma inconsciente en la que manipulas tu pelo mojado. Ecisten al menos tres errores clave al secarte el cabello con toalla que desestabilizan la estructura celular interna de tu melena.

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Los 3 errores al secarte el cabello con toalla que lo están arruinando

Revisa tu rutina de baño y asegúrate de erradicar estos tres hpabitos mecánicos perjudiciales para tu melena:

Frotar enérgicamente de un lado a otro

Es el error más común y dañino. Envolver la cabeza con la toalla y agitarla vigorosamente hacia adelante y hacia atrás para agilizar el secado genera una fricción destructiva.

Este es el error de secarte el cabello con una toalla que arruina tu melena|Pexels: Yaroslav Shuraev

La textura rugosa de las toallas tradicionales de algodón actúa como una lija sobre las cutículas expandidas por el agua. Esto no solo provoca frizz incontrolable por la estática, sino que levanta las escamas de la fibra, rompiendo las hebras más jóvenes desde la raíz.

Turbante ultra apretado en la coronilla

Enrrollar todo el cabello mojado en una toalla pesada y torcerlo con fuerza hacia arriba para asegurar el nudo crea una tensión mecánica insoportable para el cuero cabelludo.

El peso de la toalla de algodón húmeda, combinado con la torsión, estira el cabello desde el folículo piloso cuando la raíz está blanda por el agua templada.

No te seques tu cabello con una toalla, de lo contrario podrías dañar tu melena|Pexels: Ron Lach

Dejar la toalla puesta por más de 10 minutos

Olvidarse de la toalla en la cabeza mientras te maquillas, desayunas o revisas el celular es pésimo para la salud tricológica. Al mantener el cabello húmedo y caliente atrapado bajo un textil denso, creas un microclima de alta humedad que debilita el cuero cabelludo.