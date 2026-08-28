Como sus excompañeros en MasterChef 24/7, Luis presume su casting y sorprende con su cambio

Luis fue el eliminado número trece de MasterChef 24/7, quien recientemente decidió recordar el casting que hizo para entrar al reality culinario, esto luego de que hace unos días sus excompañeros revivieran los videos con los que audicionaron para convertirse en uno de los cocineros del programa. Así, el veracruzano mostró en redes sociales cómo se veía antes de llegar y llamó la atención por el cambio en su apariencia.

Luis recordó su casting para entrar a MasterChef 24/7

En el video que utilizó para presentarse al casting, se mostró lleno de entusiasmo y explicó que formar parte de MasterChef México 2026 representaba uno de sus sueños más grandes. El clip con el que hizo su audición también deja ver la frase que se hizo icónica en su paso por el reality: "Con fuerza, alegría y luz, Luis Ramos, Veracruz".

Con una actitud alegre, el veracruzano habló de su experiencia en la cocina y de cómo esta actividad adquirió un significado especial en su vida. De acuerdo con sus propias palabras, cocinar llegó en un momento importante y le permitió recuperar la confianza en sí mismo.

"La verdad a mí la cocina me cambió la vida. Después de pasar en algún momento de ya no querer estar aquí, de querer tomar esa decisión de desistir debido a múltiples problemas, como todos los podemos tener, la cocina me llega en este momento indicado", expresó.

Por ello, su intención al presentarse para ser parte del reality no era únicamente demostrar sus habilidades culinarias, sino también compartir su historia, su sazón y la alegría que caracteriza su contenido.

Además, Luis adelantó parte de su estrategia, ya que no dejó de lado que su forma de ser daría de qué hablar. "Le voy a poner toda la alegría, el sazón y el contenido, porque también se necesita contenido para estar en la cocinas de MasterChef", comentó.

El cambio de Luis que sorprende a sus seguidores

Como ocurrió con el top 5 de los cocineros que quedan en la competencia, el recuerdo del casting también permitió ver una versión anterior de Luis y compararla con su apariencia actual. Recordemos que durante su estancia el veracruzano fue abierto y reveló que se había sometido a una cirugía bariátrica, lo que le permitió bajar varios kilos durante el reality.

Las imágenes llamaron la atención precisamente por el cambio físico del exparticipante, quien actualmente luce diferente a como se presentó originalmente para formar parte de MasterChef 24/7. De hecho, en sus redes sociales ha compartido otros videos en los que deja ver su cambio físico, mismo que sus compañeros fueron notando durante sus días en la competencia de cocina.

Al recordar su audición, el veracruzano deja claro que la cocina ha sido una parte fundamental de su historia y que su paso por el programa representó la oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños.