¿Danna Paola promueve el acoso contra una mujer en redes sociales?

Recientemente la cantante Danna Paola decidió cambiar su nombre artístico y dejarlo sólo en Danna, por lo que modificó sus usuarios en redes sociales, a excepción de la plataforma X, antes Twitter, debido a que una usuaria ya lo utiliza en su cuenta personal.

Programa 6 de febrero 2024 | Danna Paola opina sobre “Cactus” de Belinda [VIDEO] Captamos a Danna Paola y a su novio Alex Hoyer en una obra de teatro, y aprovechamos para preguntarle su opinión con respecto a la nueva canción de Belinda.



Se dice que la intérprete mexicana ha recibido muchas críticas en redes sociales luego de que saliera a la luz un audio en el que Danna pide a sus seguidores hacer un complot para poder obtener el nombre de usuario de una joven en la plataforma X que se llama igual a ella.

Todo esto ha generado gran polémica ya que en los audios se puede escuchar a la también actriz decir que lleva mucho tiempo peleando por el usuario @danna en la plataforma X, pero que la mujer que lo tiene se lo quiere vender en 400 mil dólares, más de 6 millones de pesos mexicanos.

“Les voy a contar algo muy simpático que hemos venido peleando pero como todo sucedió muy rápido. Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, pero bueno la señora que tiene la cuenta de Twitter como @danna y no me la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y que me llamo Danna en todos lados quiere 400 mil dólares”, explica la cantante en dicha grabación.

Por si esto fuera poco, en otros audios Danna Paola le dice a sus seguidores que no piensa pagarle ese dinero a la usuaria que tiene el nombre en su poder en la red social, por lo que los invita a hacer un complot en su contra. Esto generó las fuertes críticas hacia la cantante.