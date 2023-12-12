Datos que seguramente no conocías sobre la Virgen de Guadalupe

Este día conmemoramos a La Virgen de Guadalupe en su 492 aniversario de su aparición, y este símbolo de identidad mexicana guarda una serie de secretos que resaltan su importancia histórica y cultural. Aquí te hablamos sobre algunos de los más importantes y trascendentales.

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Más devotos mexicanos

¿Sabías que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México es uno de los santuarios más visitados en todo el mundo? ¡Así como lo lees! Incluso se dice que supera al Vaticano en el número de peregrinos. Se calcula que cada 12 de diciembre, alrededor de siete millones de devotos del mundo visitan la Basílica para adorarla y agradecer por muchas cosas.

La manta de Juan Diego

La imagen de la Virgen está sobre la tilma de Juan Diego, una especie de manta de cactus; la cual, se cree que para los años que ya han pasado (alrededor de 500) se debió haber desintegrado, peor por alguna extraña e inexplicable razón no ha sucedido, al grado de desconcertar tanto a científicos como a expertos.

Constelaciones

Tras años de estudiarla, se descubrió que en la imagen de la Virgen se pueden encontrar constelaciones que reflejan el cielo del día que se cree que ocurrió la aparición. ¡Increíble! ¿No lo crees? Este es realmente un detalle astronómico que ha maravillado a muchos.

Los ojos de la Virgen

Se dice que en los ojos que están impresos en la tilma, se ´pueden ver reflejados los rostros de Juan Diego y el obispo que presenció el milagro, lo cual ha sido objeto de estudio y debate pues se considera un detalle asombroso y sin explicación científica.

Su sonrisa

Existen distintos y variados comentarios e interpretaciones sobre la boca de la Virgen de Guadalupe, pero lo cierto es que, al ampliar digitalmente la imagen, se puede ver una sonrisa en la cara de la misma; es un detalle que ha generado debates sobre su significado. ¿Tú qué opinas?

¿Qué te parecieron estos datos? ¿Sabías de alguno? Lo cierto es que la Virgen de Guadalupe ha trascendido lo religioso y se ha convertido en un ícono cultural que se encuentra presente en el arte, la música, la moda y la identidad mexicana en general.