¿Las cucarachas pueden sobrevivir a una explosión y sin cabeza?

Mucho se ha hecho por terminar con estos insectos y se ha dicho que pueden sobrevivir hasta una gran explosión pero ¿será cierto? En los 'Datos Extremos' te presentamos las cosas más impactantes de estos insectos que nadie quisiera tener en su hogar.

1. Las cucarachas pueden sobrevivir una semana ¡sin cabeza!

Estos insectos tienen espiráculos en su cuerpo por el que transportan el oxígeno para respirar, entonces para ellas no es muy necesario tener cabeza para seguir causando problemas.

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2. Pueden contener la respiración por 40 minutos.

Aunque parezca increíble los espiráculos son la parte fundamental de su cuerpo, ya que regulan el agua y pueden aguantar la respiración por más de 30 minutos.

3. ¡No pueden sobrevivir a una explosión nuclear!

Sí, las cucarachas no son inmortales como siempre se ha especulado. Se realizaron estudios con niveles altos de radiación y ninguna sobrevivió.

4. Se pueden comer entre ellas.

Las cucarachas pueden comer ¡lo que sea y lo que se les cruce en su camino! tanto así que si no hay otra cosa que comer, pueden comerse entre sí.

5. Se pueden meter hasta en el agujero más pequeño que encuentren.

Al igual que los ratones cuando se dice que entran por cualquier lado, estos insectos pueden hacer lo mismo gracias a sus exoesqueletos que son muy flexibles.

Con este dato podemos decirte una de las razones por la que Kecho y Doña Cuca llegaron a Al Extremo y no hemos podido deshacernos de ellos.

